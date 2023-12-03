أعضاء منتخب مصر للهوكي يدلون بأصواتهم في ماليزيا

واصل المصريون في ماليزيا التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثالث، بعد فتح باب التصويت في التاسعة صباحاً بتوقيت ماليزيا.

وقال السفير رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، إن اليوم الثالث للانتخابات شهد مزيداً من إقبال أعضاء الجالية المصرية على السفارة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وكان من الملفت حرص أعضاء فريق منتخب مصر الدولى للهوكي الذى وصل ماليزيا أمس للمشاركة فى بطولة كأس العالم للهوكي الذي تستضيفه ماليزيا، على التوافد على السفارة منذ الساعة التاسعة صباح اليوم للمشاركة فى تأدية واجبهم الوطني فى مظهر وطنى مشرف.

وأشار السفير إلى أنه من الملاحظ أن التصويت خلال اليومين الماضيين شهد إقبالاً كبيرا من الطلاب المصريين الدارسين فى مختلف الجامعات الماليزية، مؤكداً أن السفارة ستواصل تقديم كل التسهيلات والخدمات للمصريين للمشاركة فى هذا الواجب الوطنى المهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.