وزير الداخلية الإماراتي يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لرسم مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لتحديات التغيرات المناخية، ورسم مستقبل أكثر استدامة وأمانا للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن هذه اللحظة التاريخية تمثل فرصة فريدة لتعزيز الشراكة والعمل المشترك في سبيل بيئة أكثر نقاءً وعالم أكثر توازنا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بوزير الداخلية والحكم المحلي في الفلبين بنيامين أبالوس، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP28) بمدينة إكسبو دبي، حيث بحثا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل توطيد التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادلا الأفكار حول كيفية الاستفادة من مؤتمر الأطراف كمنصة للتعاون الدولي والابتكار في مجال البيئة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي السياق ذاته، بحث الفريق الشيخ سيف بن زايد مع الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة ألكسندر زويف، عددا من المواضيع التي تتعلق بتعزيز الجهود العالمية وتحقيق التعاون الدولي المثمر، كما تطرقا إلى أهمية حماية المجتمعات وتعزيز أساليب الوقاية والسلامة مع التأكيد على الدور الرئيسي الذي تلعبه وكالات إنفاذ القانون في التصدي للتحديات المناخية.

وتم التأكيد على أهمية العمل الموحد والشامل في مواجهة هذه التحديات، استنادا إلى الإدراك العميق بالمسؤولية تجاه الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.