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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر بكينيا: إقبال كبير من الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية

السفير وائل نصرالدين،
السفير وائل نصرالدين، سفير مصر لدى كينيا
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توجه السفير وائل نصر الدين، سفير مصر لدى كينيا، بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على الجهود والدعم الفني المقدم منها، على مدار الأيام الثلاثة للتصويت، قائلاً: «اليوم طويل 12 ساعة يتم خلالها الاقتراع، وقمنا بتقسيمه إلى 3 فترات وعملنا خلالها بنظام الورديات والمناوبة لتهيئة وتيسير العملية الانتخابية باللجان.. ولكننا حرصنا على التواجد سويا طوال الأيام الثلاثة».

وأضاف «نصر الدين»، في مداخلته عبر تقنية «فيديوكونفرانس»، بالمؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، الذي نقلته قناة «إكسترا لايف»: «هناك إقبال كبير للغاية من الناخبين، من أبناء الجالية المصرية في كينيا، على التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية».

وتابع السفير وائل نصر الدين، «العملية الانتخابية تمت بسلاسة شديدة للغاية، والكثيرين من الذين أدلوا بأصواتهم أتوا إلى مقر اللجان منذ الساعات الأولى، وحرصنا على تجهيز اللجان لاستقبال ذوي الهمم والإعاقة، وتيسير الوصول إليها»، لافتاً إلى قرب انتهاء الساعات المحددة للتصويت واستقبال الناخبين.

السفير وائل نصرالدين الهيئة الوطنية للانتخابات