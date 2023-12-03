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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الأربعاء.. انطلاق المؤتمر الانتخابي الختامي للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بمسقط رأسه بمنيل شيحة

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة
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أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة مساءً بمسقط رأس المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالجيزة قرية منيل شيحة.

وقال محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة بمحافظة الجيزة أن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر واختيار مكان الانعقاد وتجهيز اكبر قاعة علي نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.


واضاف أنه تم تعليق البانرات وصور ودعاية الدكتور عبدالسند يمامة علي مستوي شوارع الجيزة وفي القري المحيطة.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة الانتخابات الرئاسية 2024