عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

يقود الدولي المصري عمر مرموش، تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني موسم 2023/24.

ويلتقي الفريقان اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «دابليو دابليو كيه أرينا» المباراة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة البوندسليجا.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: تراب.

الدفاع: بوتا - توتا - باشو - ماكس.

الوسط: أرونسون - كوخ - لارسون.

الهجوم: إيبيمبي - عمر مرموش - كناوف.

ويحتل رفقاء مرموش المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة.