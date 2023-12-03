عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

يقود الدولي المصري عمر مرموش، تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني موسم 2023/24.
ويلتقي الفريقان اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.
ويحتضن ملعب «دابليو دابليو كيه أرينا» المباراة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة البوندسليجا.
وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:
حراسة المرمى: تراب.
الدفاع: بوتا - توتا - باشو - ماكس.
الوسط: أرونسون - كوخ - لارسون.
الهجوم: إيبيمبي - عمر مرموش - كناوف.
ويحتل رفقاء مرموش المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة.