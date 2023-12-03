الحرية المصري: المشاركة الإيجابية في العروس الانتخابي تعزز الديمقراطية

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية بحزب الحرية المصري، ومؤسس مبادرة "صوتك وطن" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التي يجب أن يتمسك بها الشباب، وأنه مطلوب من الشباب المصري أن يشارك في تجربة الانتخابات الرئاسية التي ينالها مرة واحدة فقط أثناء المرحلة الجامعية، وألا يتأثر بالأصوات المغرضة التي تحبط من همته أو حماسه في المشاركة.

وأضاف عبد الهادي ، خلال بيان له ، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعمل على تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن ، مشيرا الى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، ليس الهدف الأساسي منها صناديق الإقتراع وإنما هناك أهداف أهم، وهي توجيه رسالة للرئيس القادم بأن طرح المرشحين الآخرين نال قبولًا لدى عدد من المواطنين وهو ما سيأخذه في اعتباره أثناء فترته الرئاسية ، وكذلك من أجل إعلاء الديمقراطية التى نطالب بها دائمًا حيث أول خطوة نحوها المشاركة.

وأوضح الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية بحزب الحرية المصري، أن كل محاولات النيل من مصر فشلت وما زال التربص مستمرًا وما نراه على حدودنا يشبه الحزام الناري، ولكن لا خوف على مصر بقوة قيادتها وجيشها وشعبها ، داعيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، نعم للوعي والمشاركة والبناء نمضي سويًا لبناء الوطن.

ولفت الدكتور عيد عبد الهادي ، مؤسس مبادرة "صوتك وطن ، الى أن المشاركة فى العرس الانتخابي من أهم حقوق الفرد وأعظمها فى الحياة الديمقراطية لكي نجعل هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا، دون تجاوز أو تجريح ، قائلا :" شارك واختار ما أردت.. لكن لا يفقدك وطنك فى يوم يطلبك فيه، فالأوطان تبنى بالأبناء، والاحتشاد أمام الصناديق يمنع طمع الأعداء".