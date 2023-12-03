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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إقبال كبير على صناديق الاقتراع من الجالية المصرية بالنمسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في النمسا
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أبرزت قناة "القاهرة الإخبارية"، توافد أبناء الجالية المصرية في النمسا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على  المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي.

وقالت إحدى الناخبات إنها حرصت على اصطحاب طفلها معها وهي تدلي بصوتها في الانتخابات، حرصا منها على أن يعيش أجواء الديمقراطية المصرية ويعتاد على القيام بدوره الانتخابي.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

القاهرة الاخبارية أبناء الجالية المصرية في النمسا الانتخابات الرئاسية