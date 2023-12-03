سفيرة مصر بسلوفينيا: سير الانتخابات كان سلسًا رغم العاصفة الثلجية

قالت السفيرة نهلة الظواهري سفيرة مصر في سلوفينيا، إنّ المصريين في جميع المدن السلوفينية سافروا إلى مكان انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 رغم العاصفة الثلجية، مشيرةً إلى أن سير العملية الانتخابية كان سلسا دون أي مشكلة.

وأضافت، خلال في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: "لوحظ أن أبناء الجالية المصرية من أعمار مختلفة شاركوا مثل الطلاب والاطفال والشباب والنساء وكبار السن".