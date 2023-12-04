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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تفتتح القيادة السياسية اليوم فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية  إيديكس 2023  فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر  وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة  وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى .

ويضم  المعرض 22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح  كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارضاً من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية

المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي