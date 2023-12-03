الكونفدرالية الأفريقية.. فيوتشر يحقق فوزًا ثمينًا على حساب الهلال الليبي

فاز فريق فيوتشر بهدفين لهدف على حساب فريق الهلال الليبي؛ وذلك في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الأحد بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل ثنائية فيوتشر مروان محسن في الدقيقة 65، وكاجالي دراميه في الدقيقة 90+2 .

خاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

الهجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

وبذلك يرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 في المركز الثاني لمجموعته، ويتصدر المجموعة اتحاد الجزائر برصيد 6 نقاط، والهلال الليبي ثالثا بدون نقاط، وفي المركز الرابع سوبر سبورت بدون نقاط .