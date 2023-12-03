سفير مصر في كندا: إقبال المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة مدعاة للفخر

أعرب السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «سعداء بالمشاركة في العمل والواجب الوطني وسعداء بالجالية المصرية في كندا، فهي جالية كبيرة بالفعل، رغم أن المسافات كبيرة».

إقبال المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة بكنداوقال السفير أحمد حافظ في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، إنه من المشرف قدوم كم كبير من المصريين من مناطق كثيرة من كندا للإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن اليوم الأحد هو ثالث أيام التصويت في كندا.

وتابع السفير أحمد حافظ: «شيء مشرف للغاية ومدعاة للفخر بأن هناك أسر بأكملها تأتي برجال ونساء وكان هناك مشاركة للشباب وبقوة سواء في لجنة الانتخابات في أطوة أو في اللجنة الفرعية في القنصلية العامة في مونتريال، ولذلك نحن سعداء بحرص المصريين على القدوم للتصويت وممارسة حقهم الدستوري رغم الطقس القارس وسقوط الثلوج في الشوارع'.

