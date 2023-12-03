«الدستاوي» في جولة لمنطقة سيوة تمهيدًا لاستخدام الطاقة الشمسية

تفقد الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع منطقة سيوة التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، للوقوف على الوضع الفعلي لمصادر التغذية الحالية لمنطقة سيوة.

يأتي ذلك تمهيدا للعمل على استخدام افضل بدائل التغذية من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين؛ وذلك لمجابهة قفزات الأحمال المتوقعة للأحمال بهذه المنطقة الواعدة، فضلا عن كونها طاقة خضراء تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وما له من آثار سلبية على البيئة، علاوة على التكلفة المرتفعة لاستخدام وحدات الديزل مقارنة بالطاقة المتجددة.

وفي خلال هذه المهمة تمت زيارة محطة وحدات الديزل المستخدمة حاليا في التغذية وكذا محطة الطاقة الشمسية القائمة والتي هي أقرب للتقادم؛ حيث تمت مناقشة تقييم وضع المصادر الحالية وإمكانية تطوير المحطة الشمسية، إضافة إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة لاستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية، وما لذلك من تأثير اقتصادي وتقليل الانبعاث الكربوني والمحافظة على البيئة.

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