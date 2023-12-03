اختبأ بمنزل فى سوهاج.. تفاصيل القبض على البلوجر كروان مشاكل

كشف مصدر مطلع تفاصيل القبض على البلوجر كروان مشاكل، اليوم الأحد، لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة.

وأكد المصدر أن المتهم هرب بعد علمه بصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وأحضاره، واختبأ بمنزل فى منطقة طهطا بسوهاج.

وأضاف المصدر أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه واحضاره تم تتبعه وتوجهت مأمورية أمنية للقبض عليه بمنزل بسوهاج وبتفتيش المنزل تبين تواجده بداخله والقى القبض عليه.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى "سماح. ح" الشهيرة بـ "إنجي حمادة" لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى "أحمد. ع" شهير بـ "كروان مشاكل".

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على "إنجي حمادة" التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق معها.

كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها مؤخرا لضبط كروان مشاكل حتى تمكنت من ضبطه في محافظة سوهاج، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.