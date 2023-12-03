رغم البرد القارس.. المصريون في فرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توافدت أعداد كبيرة من المصريين المقيمين في فرنسا إلى السفارة المصرية بباريس، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ورغم البرد القارس الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن المصريين أصرّوا على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، لرسم مستقبل مصر.

ويأتي ذلك في إطار العملية الانتخابية التي تجري في الخارج، والتي تشارك فيها 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 دولة حول العالم. والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

استمرت عملية التصويت حتى الساعات الأخيرة من اليوم الثالث، التى بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في أوروبا في نفس التوقيت في الساعة التاسعة مساءً، فيما انتهى تصويت الناخبين في الصين، وماليزيا، وسنغافورة وإندونيسيا، وتايوان، وتايلاند، بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بالخارج.

حيث عزف المصريون في فرنسا سيمفونية وطنية جميلة رافعين الأعلام وهتفوا باسم مصر، كما عزفوا النشيد الوطني، كما خصصت السفارة خيمة للناخبين للاحتماء من البرد القارص.

جرت العملية الانتخابات بسهولة ويسر بفضل التنقيات الحديثة وتحول رجال السفارة والقنصلية المصرية إلى خلية نحل بقيادة سفيرنا في فرنسا وإمارة موناكو ومندوب مصر الدائم في اليونسكو علاء يوسف وكذلك السفير تامر توفيق القنصل العام.

وقد شهد السفارة اقبال كبير من المصريين الذين حضروا من أرجاء فرنسا لاسيما في عطلة نهاية الاسبوع لاختيار من هو قادر على قيادة مصر من بين المرشحين الأربعة، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".