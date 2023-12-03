رئيس جامعة المنوفية يتفقد الصالة المغطاة بالاستاد استعدادًا لانتخابات الرئاسة

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الكلية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات بالمحافظة.

رحب القاصد برئيس المحكمة وأكد على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات القضائية، كما بحثا الجانبين أوجه التعاون المشترك بينهما وخاصة الترتيب والاستعداد للانتخابات الرئاسية .

وأعرب رئيس المحكمة عن سعادته بهذه الزيارة، واشاد بدور جامعة المنوفية منارة العلم فى قلب الدلتا ودورها الرائد فى العملية التعليمية والبحثية وماتحقق من إنجازات في جميع قطاعات الجامعة والجامعة الأهلية

وتفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، يرافقه المستشار إبراهيم أبو زهرة واللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية بتفقد الصالة المغطاة باستاد الجامعة إستعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية يرافقهما المستشار دكتور حسام عريض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، واللواء يوسف فخير مساعد مدير أمن المنوفية .

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الجولة تأتي في إطار الوقوف علي جاهزية الصالة المغطاة لإستقبال أوراق ومستلزمات العملية الانتخابية إلي جانب تأمين المكان من بحث ونظام وحماية مدنية وتأمين جميع مداخل ومخارج القاعة والأبواب .

كما أشار رئيس الجامعة إلي أن الجامعة أنهت استعداداتها لإستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر المقبل .

يذكر أن محافظة المنوفية تضم 500 مقراً انتخابياً و 12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين ، وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .

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