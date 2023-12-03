«البوابة نيوز» فى متحف كرة القدم الألمانية.. يستعرض تاريخ منتخب المانشافت خلال يورو 2024

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو ٢٠٢٤ متحف كرة القدم الألمانية فى مدينة دورتموند، على رأس الأماكن المتاحة للجماهير لزيارتها خلال فعاليات البطولة، المقرر إقامتها فى ألمانيا الصيف المقبل.

المتحف تم افتتاحه فى أكتوبر ٢٠١٥، ويبدو مثل هيكل خرسانى وزجاجى بالقرب من محطة القطارات الرئيسية لدورتموند، على غير العادة حيث غالبا ما تكون ما تكون المتاحف فى ألمانيا بمثابة قاعات مقدسة وهادئة للثقافة الرفيعة، لكن هناك استثناءات.

زيارة المتحف تمنحك تجربة التعرف على تطور كرة القدم فى ألمانيا، والبداية من السلالم المتحركة قبل دخولك إلى القاعة الرئيسية، حيث تسمع أصوات الجماهير وكأنك بالملعب، لتبدأ بعدها أول أماكن للزيارة وهى قاعة المشاهير، لتجد أحد عشر لاعبا من أفضل لاعبى كرة القدم، بما فى ذلك أوى سيلر، بيكنباور، وفى السينما ثلاثية الأبعاد، سيأخذك ليروى سانى فى رحلة عبر الزمن إلى نجاحات الفريق الوطنى فى كأس العالم حتى الآن.

ستجد تيشرت جيرد مولر الذى خاض به نهائى كأس العالم ١٩٧٤، والحذاء الذى سجل به الهدف الحاسم فى الفوز ٢-١ على هولندا، ومن ثم الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية.

كذلك تخوض تجربة مشاهدة فيديوهات قصيرة عن بطولات كأس العالم باللغات الإنجليزية والألمانية من على مقاعد تم تصميمها مثل مقاعد البدلاء فى الملاعب.

كما يمكنك رؤية حذاء ماريو جوتزه موضوعا فى صندوق زجاجى، والذى سجل به الهدف الحاسم فى نهائى كأس العالم ٢٠١٤ مع الأرجنتين، وبسببه توجت ألمانيا باللقب، وليس هذا فقط، بل تم وضع بعض الصور لتخلد تفاصيل هذه المباراة.

كما يضم أيضا نسخة من كأس العالم التى فازت بها ألمانيا أربع مرات، ١٩٥٤، ١٩٧٤، ١٩٩٠، ٢٠١٤، وكأس بطولة الأمم الأوروبية التى فازت بها ثلاث مرات ١٩٧٢، ١٩٨٠، ١٩٩٦ ، ونسخة من كأس ألمانيا ودرع الدورى الألمانى وغيرها من المقتنيات التى تعيد لك بعض الذكريات العالقة بذهنك حول لاعبين سابقين أو بطولات سبق أن عشت إثارتها أو سمعت عنها.

للأسف لا يعطى المتحف أهمية لكرة القدم للسيدات رغم فوز منتخب ألمانيا للسيدات بكأس العالم مرتين، ولم يساعد فى عرض المحتويات ما يسهم فى زيادة شعبية كرة القدم للسيدات.

وتبحث حاليا اللجنة المنظمة للبطولة عقد عدد من الفعاليات بداخله، حيث تتوفر قاعة مؤتمرات كبري، إلى جانب ملعب صغير ومسرح، ومطاعم، واعتاد الاتحاد الألمانى عقد عدد من الندوات والفعاليات به خلال الفترة الماضية، لكن تنظيم البطولة فى ألمانيا يمكن من خلاله عقد فعاليات مختلفة تساعد الجماهير على زيارة ممتعة ومعرفة معلومات أكتر عن كرة القدم فى ألمانيا، وتبلغ تذكرة الزيارة ٢٠ يورو، لكن يجرى النقاش حاليا حول منح تخفيضات خلال البطولة، وخاصة لحاملى تذاكر المباريات، التى تسمح لحاملها أيضا استخدام وسائل النقل المحلية مجانا لمدة ثلاثة أيام لكل مباراة.

تم تخصيص ٣٦ مليون يورو لبناء المتحف، نصفها من ولاية شمال الراين وستفاليا، بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالى ثمانية ملايين يورو من الاتحاد الألمانى لكرة القدم باستخدام أموال الفيفا المخصصة للمشروع من الفائض من كأس العالم ٢٠٠٦. ويأتى المبلغ المتبقى من خدمات من عقود رعاية منفصلة مع شركات شريكة للاتحاد الألمانى لكرة القدم.