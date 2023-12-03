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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حكاية زواج "الأميرة فادية" صغرى كريمات الملك فاروق من "بيير أورلوف"

الأميرة فادية وبيير
الأميرة فادية وبيير أورلوف
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في 17 فبراير 1965م، أي قبل وفاة الملك فاروق بشهر واحد فقط ، تزوجت فادية من «بيير أورلوف» الذى أشهر إسلامه في الأزهر الشريف و أطلق على نفسه اسم «سعيد أورلوف». 

أقيم الزفاف في لندن بمباركة فريدة بينما لم يحضر فاروق الاحتفال بالزواج ، كانت فادية آنذاك تبلغ من العمر 22 عاما.

أنجبت فادية ولدين أطلقت على كل منهما اسمين، أحدهما عربي و الآخر غربى، الأول «ميشيل شامل» ولد في 2 سبتمبر 1966م، ويرأس مجلس الأعمال المصرى الروسي حاليا، والثاني هو ألكسندر علي ، ولد في 30 يوليو 1969م.

والأميرة فادية ولدت في 15 ديسمبر 1943م، وكان الرحيل في نفس الشهر في 28 ديسمبر 2002 و هي الابنه الثالثة للملك فاروق الأول والملكة فريدة، وقد سميت فاديه تفاؤلًا بميلادها الذي جاء بعد حادث القصاصين الذي تعرض له والدها في نفس العام ونجا منه.

بعد طلاق والديها في عام 1948م انتقلت للإقامة مع والدتها حتى أتمت سبع سنوات، وبعدها عادت للعيش مع والدها.

غادرت مصر إلى المنفى مع والدها الملك فاروق قبل أن تتم عامها التاسع بعد يوليو 1952م ، وأقامت فترة في إيطاليا، ثم انتقلت إلي مدرسة داخلية في سويسرا، وعملت بعد انتهائها من دراستها في وزارة السياحة في لوزان.

توفيت الأميرة فادية في 28 ديسمبر 2002م في سويسرا، ودفنت يوم 3 يناير 2003م بمسجد الرفاعي بالقاهرة حيث مقابر الأسرة العلوية.

وجدير بالذكر أن زوج الأميرة فادية "بيير سعيد أورلوف" توفي في 13 يناير 2022 م عن عمر يناهز 84 عاماً.

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