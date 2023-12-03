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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفيرة مصر لدى نيجيريا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت كثيفة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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وجهت المستشارة سماح بدوي سفيرة مصر لدى نيجيريا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تواصلها الدائم معها طوال فترة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج التي تنتهي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2024.
وأضافت بدوي، خلال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «المشاركة كانت كثيفة وتابعت عائلات سافرت إلى أبوجا من أجل المشاركة، ومنهم كبار السن، وأشكر الزملاء في وزارة الخارجية».

المستشار سماح بدوي سفيرة مصر لدى نيجيريا الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات