وجهت المستشارة سماح بدوي سفيرة مصر لدى نيجيريا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تواصلها الدائم معها طوال فترة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج التي تنتهي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2024.
وأضافت بدوي، خلال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «المشاركة كانت كثيفة وتابعت عائلات سافرت إلى أبوجا من أجل المشاركة، ومنهم كبار السن، وأشكر الزملاء في وزارة الخارجية».
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سفيرة مصر لدى نيجيريا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت كثيفة
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وجهت المستشارة سماح بدوي سفيرة مصر لدى نيجيريا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تواصلها الدائم معها طوال فترة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج التي تنتهي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2024.
وجهت المستشارة سماح بدوي سفيرة مصر لدى نيجيريا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تواصلها الدائم معها طوال فترة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج التي تنتهي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2024.