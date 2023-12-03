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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل المغربي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الإمارات

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
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يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس،غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، في بيان اليوم، أن زيارة الملك محمد السادس، تأتي بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

لملك محمد السادس زيارة