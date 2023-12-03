العاهل المغربي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الإمارات

يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس،غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، في بيان اليوم، أن زيارة الملك محمد السادس، تأتي بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.