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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. إقبال كبير من المصريين في نيويورك على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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أبرزت قناة "القاهرة الإخبارية"، توافد أبناء الجالية المصرية في نيويورك على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على  المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك إن القنصلية المصرية في نيويورك فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مع حرص العائلات على اصطحاب أطفالهم للاحتفاء بهذا العرس الديمقراطي.


ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".


 

القاهرة الاخبارية أبناء الجالية المصرية في نيويورك الانتخابات الرئاسية