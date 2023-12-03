محافظة القاهرة تنظم ندوات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، تحت شعار "انزل شارك".

حيث نظمت مديريات الشباب والرياضة، والصحة، والتضامن والمجلس القومى للمرأة مؤتمرات حاشدة فى مختلف أحياء القاهرة وفى المدن التى أقامتها الدول بديل للمناطق غير الآمنة، لحث المواطنين من جميع الفئات والأعمار على المشاركة في هذه الانتخابات الهامة لمستقبل مصرنا الحبيبة والتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وحق المواطن فى ممارسة دوره فى اختيار مستقبله الذى كفله له الدستور.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.

وتم خلال ندوات التوعية تقديم شرحًا مفصلًا عن الإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.