رغم التعادل مع يانج أفريكانز.. الأهلي يتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا بعد نهاية الجولة الثانية في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به الأهلي في النسخة الأخيرة للمرة الـ11 في تاريخه.

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف أمس في الجولة الثانية ليفشل في تحقيق الفوز في أول جولتين على التوالي في دور المجموعات للسنة الـ11 على التوالي بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم التعادل مع يانج افريكانز إلا أن الأهلي مازال يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد فوز ميدياما الغاني على شباب بلوزداد في نفس الجولة.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- الأهلي : 4 نقاط

2- ميدياما 3 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- يانج أفريكانز نقطة

مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ستكون المباراة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.