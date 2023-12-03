خارجية النواب: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية تدعو للفخر والاعتزاز

أكد النائب كريم عبدالكريم درويش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن المشاركة الكثيفة والايجابية التى تمت من المصريين فى الخارج إبان تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية الراهنة تدعو للفخر والاعتزاز بدورهم الوطنى الذين يتمسكون به إيماناً منهم بقيمة الوطن واستمرار مسيرته نحو المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار رغم بعد المسافة بين مقار الانتخابات فى بعض الدول بسفاراتنا بالخارج وتجمع الجاليات مما ادى لقيادتهم سياراتهم لمسافات كبيرة مع برودة كبيرة للطقس وهو ما سيكون محل نقاش وبحث فى اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية فى المستقبل خاصة فى ضوء الاستحقاقات الدستورية القادمة وذلك فى إطار رقابة اللجنة للوزارات التى تقع فى نطاق رقابتها البرلمانية.

وتابع النائب كريم درويش أن الدولة المصرية بقيادتها الوطنية الحكيمة أولت المصريين فى الخارج اهتماماً بالغاً عبر إنشاء وزارة تعنى بشئونهم اضطلعت بدور بارز فى تفعيل التواصل مع الجاليات فى الخارج ، وتفعيل مؤتمرات مصر تستطيع للأخذ برؤى المصريين فى الخارج فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المبادرات لربطهم بالوطن الام .

ولفت درويش إلى ان المشاركة الايجابية والكثيفة للمصريين فى الخارج تجسد الجهود الوطنية المصرية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان داخلياً وخارجيا فقد بات المصريون فى الخارج جزء من تلك المنظومة مثل مواطنى الداخل وتعمل الدولة بكافة اجهزتها لتفعيل تلك الحقوق تجاه المصريين فى الخارج .

وأشار ، للدور الذى قام به أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وبصفة خاصة اعضاءها عن المصريين بالخارج فى العمل على تعزيز الوعى باهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كواجب وطنى وحق للمصريين فى الخارج .

واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأن الوعى والادراك للمواطنين المصريين فى الخارج والداخل بمتطلبات المرحلة الدقيقة التى يمر بها الاقليم والعالم وما يتصل بالتهديدات على كافة المستويات الاستراتيجية للدولة المصرية المحروسة بوعى شعبها واصطفافه خلف قيادة وطنية مخلصة التى عملت وتعمل على درء كافة التهديدات والقيام بدور فاعل فى تحقيق الامن والسلم الدوليين هو السبيل الوحيد لتحقيق ما يرنو اليه الوطن .