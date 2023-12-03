دفاع النواب: موقف الدولة واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوب، إن موقف الدولة المصرية واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لسيناء في الحرب الإسرائيلية على غزة.



أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين فوضوا الرئيس السيسي، لحماية أمن مصر والحفاظ على الأمن والحدود المصرية، مع الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لسيناء، لافتا إلى أن مصر داعمة بقوة للقضية الفلسطينية وليس من اليوم بل التاريخ شاهد على هذا الدعم.



وأشار إلى أن موقف الدولة المصرية كان حاسما بشأن التصدي ورفض التهجير للفلسطينيين لسيناء، مبينا أن هناك توافقا على رفض التهجير من قبل الدول الأوروبية في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تغير الموقف الغربي بخلاف بداية شن إسرائيل حربها على غزة.



وأوضح العوضي أن هناك أزمة اقتصادية تضرب العالم أجمع ومصر جزء من العالم، مبينا أن الرقابة على الأسواق والأسعار لابد أن تتوافر وبقوة، والسيطرة عليها.

