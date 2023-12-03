عضو التنسيقية: المصريون بالخارج عبرو عن مدى انتمائهم للوطن

أعرب اسلام عمر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته بوعى المصريين فى الخارج بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين دائما تنادى فى أى حدث سياسي بأهمية الوعي بالمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وقال عمر، إن سباق الانتخابات الرئاسية فى الخارج على مدار اليومين السابقين، كان طبيعي ولم يشهد أي خروقات، واستمر عمل اللجان الانتخابية من الساعة ٩ صباحا حتى ٩ م، وفقا لتوقيت كل دولة فيما عدا كل من دولة جنوب السودان وسيرلايون نظرا للظروف الامنيه والتزاما بنظام حظر التجوال في هذه البلاد.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللجان الانتخابية للمصريين فى الخارج شهدت توافد المواطنين يوم الجمعة وتزايدت الأعداد اليوم وأمس، نظرا لأنهما أيام عطلة الأسبوع فى معظم الدول، مضيفا أن المصريين بالخارج عبروا عن مدى انتمائهم للوطن بمشاركتهم الايجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح عمر أن مشهد اصطفاف المصريين بالخارج أمام مراكز الاقتراع، زاد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق المصريين بالداخل، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

وأشار إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ليس أمرا فارقا في نسبة التصويت فقط ولكن في مدي رغبة المواطنين في المشاركة وصناعة القرار من خلال تحديد اختياراتهم للمرشحين الذين ينتخبونهم والتعبير عن أرائهم، موضحًا أنه مازال عمل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستمر حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية يوم ١٢ ديسمبر آخر أيام التصويت في الداخل.