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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الهزيمة من نواذيبو.. تعرف على موقف بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
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تأزم موقف فريق بيراميدز في دورة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تلقى الفريق السماوي الهزيمة من نوذايبو الموريتاني بهدفين دون رد أمس السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبعد البداية القوية والفوز على مازيمبي بهدف في ملعب الدفاع الجوي، سقط الفريق بثنائية أمام بطل موريتانيا  لتكون أول خسارة للفريق في دور المجموعات خلال المشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وتراجع فريق بيراميدز للمركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوز مازيمبي على صن داونز ليتساوي جميع الفرق في الرصيد ولكن فارق الاهداف وضع الفريق السماوي في المركز الأخير.

ترتيب مجموعة بيراميدز

1- صن داونز 3 نقاط  + هدفين

2- مازيمبي 3 نقاط 0 أهداف

3 نواذيبو 3 نقاط -1 هدف

4- بيراميدز 3نقاط -1 هدف

مباراة بيراميدز المقبلة

تنتظر فريق بيراميدز مواجهتين من العيار الثقيل ضد صن داونز الجنوب أفريقي ذهابا يوم الأحد المقبل في بريتوريا وإيابا في القاهرة يوم 19 ديسمبر الجاري.

 

فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقي الهزيمة من نوذايبو