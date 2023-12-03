خبير: مواجهة النصب والاحتيال الإلكتروني تتطلب زيادة الوعي

‏قال ناصر العطيات، الخبير في صناعة المحتوى، إن فكرة النصب والاحتيال فكرة قديمة جدا؛ مستدركا “الجديد فكرة النصب الإلكتروني لأننا أصبحنا نستخدم تطبيقات مختلفة والعديد من المواقع الإلكترونية”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن أدوات النصب اختلفت وتغيرت، وأصبح النصاب قادرا على تطوير نفسه للحصول على ضحية بشكل سهل وسريع.

وتابع: “لمواجهة النصب والاحتيال يجب علينا زيادة الوعي أولا من الإعلام، ويجب على الإعلام زيادة وعي المواطنين، والمشكلة تكمن في أننا أصبحنا نتعامل يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت”.

وأردف: “إننا أمام كتائب وميليشيات وشركات تستعين في عمليات النصب بشباب من خلال تجنيدهم لتشكيل تيارات للوصول للاختراق الإلكتروني ومن ثم عمليات النصب، وعملية النصب تبدأ من الصفر، وتبدأ بجزء أو ربح بسيط ومن ثم تتحول لمبالغ كبيرة، حيث أن شركات النصب تصرف الأموال من أجل الاحتيال على الضحايا”.