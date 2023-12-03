أرسنال يواجه ليفربول.. نتائج قرعة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

أقيمت مساء اليوم الأحد، قرعة الدور الثالث (دور الـ32) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

من المقرر أن تقام مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بداية من يوم 6 يناير من عام 2024 المقبل.

تواجد في قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، 64 ناديا من ضمنهم 20 فريقا من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين فريقي أرسنال وليفربول في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما أسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة لبقية الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيواجه مانشستر يونايتد نظيره ويجان، ويلعب مانشستر سيتي حامل اللقب مع نظيره هدرسفيلد.

ويعتبر مانشستر سيتي هو حامل النسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

وجاءت نتائج قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

1- لوتون تاون ضد بولتون واندررز

2- شروزبري تاون ضد وريكسهام أو يوفيل تاون

3- أرسنال ضد ليفربول

4- ستوك سيتي ضد برايتون

5- نورويتش سيتي ضد كرو ألكساندرا أو بريستول روفرز

6- وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي

7- توتنهام هوتسبر ضد بيرنلي

8- فولهام ضد روثيرهام يونايتد

9- وست بروميتش ضد ألدرشوت تاون أو ستوكبورت كونتي

10- ساوثامبتون ضد ألفريتون تاون أو والسول

11- ويمبلدون ضد رامزجيت أو إيبسويتش تاون

12- بيتربورو يونايتد ضد ليدز يونايتد

13- ميلوول ضد ليستر سيتي

14- واتفورد ضد تشيسترفيلد أو ليتون أورينت

15- سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد

16- شيفيلد وينزداي ضد كارديف سيتي

17- كريستال بالاس ضد إيفرتون

18- ميدلسبره ضد أستون فيلا

19- نوتينجهام فورست ضد بلاكبول وفورست جرين

20- ويجان ضد مانشستر يونايتد

21- مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد

22- بلاكبرن ضد كامبريدج

23- جيلينجهام ضد شيفيلد يونايتد

24- سوانزي سيتي ضد موركامب

25- تشيلسي ضد بريستون نورث إيند

26- كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث

27- كوفنتري سيتي ضد أوكسفورد

28- برينتفورد ضد وولفرهامبتون

29- بليموث أرجايل ضد سوتون يونايتد

30- ميدستون يونايتد ضد ستيفيناج بوروه أو بورت فايل

31- نيوبورت كونتي أو بارنت ضد إيستليج أو ريدينج

32- هال سيتي ضد برمنجهام