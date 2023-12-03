"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي بالفيوم

نظمت الأمانة المركزية للزراعة والموارد المائية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام الحصري، مؤتمرا جماهيريا، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، بمدينة الفيوم.

شارك في المؤتمر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ونقباء النقابات المهنية بالفيوم والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية، وٱمين الحزب بمحافظة الفيوم وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة والمراكز والوحدات الحزبية وأمناء الزراعة والرى بمحافظة بنى سويف .

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة ثم عرض فيلم تسجيلى عن انجازات الرئيس السيسى فى مجال الزراعة والرى.

وأكد النائب عمرو ابو السعود أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وأمين مساعد أمانة الزراعة والرى المركزية لحزب مستقبل أن اختيار محافظة الفيوم لانطلاق مؤتمر أمانة الزراعة والرى المركزية لكونها محافظة زراعية وأشار إلى أن مجال الزراعة والرى حظت بإنجازات كثيرة فى عهد الرئيس السيسى لم تشهدها على مدار عقود وعرض لأهم الإنجازات فى مجال الزراعة والرى منها محطة المعالجة الثلاثية ببحر البقر ومشروع مستقبل مصر بغرب الدلتا وأحياء مشروع توشكى لافتا إلى أن محافظة الفيوم تعد من أكثر المحافظات التى تم فيها إعادة تأهيل الترع والمساقى .

وقال إن دعمنا للرئيس ليس فقط للانجازات التى تحققت وانما ايضا لكونه رجل المرحلة لما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات ودعا قيادات الزراعة والري للحشد امام اللجان باعتبارهم رموز للعائلات والشخصيات العامة بالقرى والمراكز.

فيما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أمين الأمانة المركزية للزراعة والموارد المائية بحزب مستقبل، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة، وتحلية مياه البحر والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياة الصرف الصحي، وزيادة الرقعة الزراعية، ما يعد طفرة كبيرة نحو إكتفاء مصر ذاتياً من الزراعات الاستراتيجية.كما أشار إلى أن الرئيس السيسى وضع قطاع الزراعة على رأس أولوياته باعتبار أن هذا القطاع يعد مصدرا للأمن الغذائى والأمن القومى لافتا إلى أن تأييدنا للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية ودعما للقرارات والإجراءات للحفاظ على تراب الوطن ومواجهة التحديات المحيطة وتأكيدا للوقوف خلف القيادة السياسية وقدرته على تخطى الازمات والضغوط السياسية والاقتصادية.

وفى كلمته أشار النائب عبد الحميد الدمرداش الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.أن الزراعة هى الرافد الأساسى للاقتصاد المصرى وتعد رافد من روافد الأمن الغذائى والأمن القومى وأشار أيضا إلى أن الشهور السابقة شهدت العديد من المؤتمرات بكافة المحافظات لدعم الرئيس السيسى لافتا إلى أن الأيام القليلة القادمة هى ايام الحشد الحقيقى والخروج للصناديق لارسال رسالة للعالم بوعى الشعب المصرى ووقوفه خلف قيادته لاستكمال مسيرة التنمية.

ومن جانبه أكد النائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، على أن مصر ستظل قوية وشامخة وقادرة على تخطى الازمات والتحديات إ مؤكداً على ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة وأن يخرج الحدث الانتخابى بشكل يليق بمحافظة الفيوم وان تكون المحافظة رقم ا فى التصويت لصالح الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية والانجازات التى تحققت على أرض الواقع ودعا الحضور للحشد ايام الانتخابات ١٠ ,١١ ,١٢ ديسمبر.

فيما أوضح المهندس سيد خليفة النقيب العام الزراعيين مدى اهتمام الرئيس السيسى بقطاع الزراعة وحجم الإنجازات التى تحققت خلال العشر السنوات الأخيرة وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة يعد واحدة من أهم المشروعات التى تعد نقلة نوعية للريف والصعيد المصرى مثمنا جهود القيادة السياسية لدعم المزارع والفلاح المصرى وطالب الحضور بضرورة المشاركة فى الانتخابات القادمة وتأييد الرئيس لاستكمال خطط التنمية الزراعية ودعم المواطن والفلاح المصرى.

فيما أكد الدكتور يحيى عياد الأمين المساعد لأمانة الزراعة والرى المركزية لحزب مستقبل وطن أن الشعب المصرى هو صاحب الكلمة وحزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية يعبر عن نبض الشارع وقال إننا نعلن بكل الحب والتقدير الغير محدود ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى ونعاهده على رد الجميل ودعا الجميع للحشد ايام الأنتخابات.

وفى نهاية المؤتمر هتف الجميع بحب مصر وبدعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأنتخابات الرئاسية.

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