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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكونفيدرالية الأفريقية.. فيوتشر يتأخر أمام الهلال الليبي بالشوط الأول

فيوتشر
فيوتشر
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تأخر فريق فيوتشر، بهدف للاشئ أمام فريق الهلال الليبي وذلك في الشوط الأول، من اللقاء الذى يقام بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

خاض فيوتشر الشوط الأول بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

الهجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد

 

فيوتشر الهلال الليبي كأس الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى