الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر والغارات العنيفة على قطاع غزة

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الأحد، من خلال غارات عنيفة شنتها على مخيم "جباليا"، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر بالمخيم، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على مربع سكني، وقصفت بوابة مدرسة الفاخورة بالمخيم التي تأوي مئات النازحين، وهدمت العديد من المنازل المأهولة ما أدى لاستشهاد عشرات الأشخاص، ووجود العشرات تحت ركام المنازل المدمرة، في ظل عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لإنقاذ السكان وقلة الإمكانيات لديهم في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وأضافت المصادر أن الطواقم الطبية انتشلت عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في محيط منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار، وذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وكان أفظع هذه المجازر مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الأشخاص منهم من وصل المستشفيات والعدد الأكبر مازال تحت الأنقاض.

واستشهد 7 أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل في شارع النفق بمدينة غزة، وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا مقابل بوابة مدرسة صفد في حي الزيتون بالمدينة والتي تضم عددا كبيرا من النازحين، واستشهد وأصيب العشرات، كما استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العودة إن 3 أطباء واثنين من المسعفين استشهدوا؛ جراء استهدف مباشر من قوات الاحتلال لهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدرسة المزرعة وما حولها في دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وجنوب قطاع غزة، أصيب العديد من الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال لمنزل وسط خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال النازحين الذين يتجهون من المنطقة الوسطى إلى خان يونس بشكل مباشر.

وأفادت مصادر طبية بأن 37 شهيدا سقطوا جراء استهداف الاحتلال عددا من المنازل في خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 15،523 ألف شهيد، وإصابة 41،316 ألف مواطن، 70% من الضحايا أطفالا ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة اسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن العمل.