بمشاركة 7 دول.. انطلاق البطولة العربية العسكرية للرماية بالخرطوش بقطر

افتتح اللواء الركن جو عبد الرحمن بن نصر النصر نائب رئيس الأركان لشؤون الإدارة والإمداد بالقوات المسلحة القطرية، البطولة العربية العسكرية للخرطوش ( الاسكيت - تراب ) للرجال والسيدات، المقامة حاليا بمجمع ميادين الرماية ( لوسيل ) بمدينة الدوحة بدولة قطر، وتستمر حتى 9 ديسمبر 20230 بمشاركة 7 دول عربية من الأعضاء بالاتحاد العربى هم: مصر، الكويت، تونس، الأردن، سوريا، سلطنة عمان، وقطر ( الدولة منظم البطولة ).

جاء ذلك بحضور العميد الركن يوسف دسمال الكواري رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير الإتحاد القطرى العسكرى، واللواء أركان حرب حسام على خضر نائب رئيس الإتحاد - رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية، والوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الإتحاد مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية.

كما حضر حفل الافتتاح وفد الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، العميد الركن محسن مطلق المعصب " الكويت " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - المشرف الإداري، والعقيد عبد العزيز مستحسن " المغرب " عضو اللجنة الفنية للإتحاد - المشرف الفنى على البطولة، ورئيس رقباء محمد بن مسعود القرنى " السعودية " عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - المشرف الإعلامى على البطولة، ومن الأمانة العامة للإتحاد السيد على جاد محمد المدير المالى للإتحاد، ورؤساء وفود الدول المشاركة.

من جانبه رحب العميد الركن يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية، بضيوف القوات المسلحة القطرية على أرض دولة قطر، للمشاركة فى البطولة العربية العسكرية للخرطوش، مؤكدًا أنه كرئيس للإتحاد العربي للرياضة العسكرية يسجل اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء العربي العسكري والذي يُعد مناسبة للاتحادات الرياضية العسكرية بدولنا العربية.

ووجه العميد دسمال التحية لرؤساء وأعضاء وفود الدول العربية في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية على تلبيتهم لهذه الدعوة والمشاركة في هذه البطولة، مشيرًا إلى الدعم والرعاية الكبيرين اللذين تحظى بهما البطولة من القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو ما يعود بالنفع والفائدة لرفع مستوى اللياقة البدنية والروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة في الدول العربية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح، داعيا للتحلي بالأخلاق الرياضية والتنافس الشريف بين جميع اللاعبين تحقيقًا لشعار الإتحاد العربي للرياضة العسكرية " الإخوة عبر الرياضة".

من جانبه أكد العميد الركن محسن مطلق المعصب عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية المشرف الإداري على البطولة، على أهمية البطولة ودورها العميق في توطيد العلاقات الأخوية التي تجمع بين شباب البلدان العربية الشقيقة، مؤكدًا على دورها في إبراز الكفاءات البدنية وصقل المهارات القتالية، مشيرًا إلى أن مثل هذة البطولات تعد حافزًا للتبادل وتوطيد علاقات الصداقة والتقارب والتعاون بين شباب الدول العربية، مؤكدًا أن القوات المسلحة القطرية ستستمر في لعب دور نشيط وحيوي للمساهمة الفعالة في تعزيز مكانة الرياضة داخل صفوف ومؤسسات القوات المسلحة للبلدان العربية.

وفى ختام كلمته جدد العميد محسن المعصب ترحاب القوات المسلحة القطرية بجميع إخواننا العرب متمنيا لكم إقامة طيبة في بلدكم الثاني قطر، متمنيًا التوفيق لجميع شباب الدول العربية فى البطولة العربية العسكرية للخرطوش مسترشدين على الدوام بشعار الاتحاد العربي للرياضة العسكرية " الأخوة عبر الرياضة ".

وعقب كلمات الافتتاح أعلن اللواء الركن جو عبد الرحمن بن نصر النصر افتتاح البطولة. بعدة تم استعراض طابور عرض الفرق المشاركة، وتم تقديم عرضا عسكريًا للسلاح الصامت.