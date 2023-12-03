رصف فرعيات عزبة سعد بدمنهور بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.. صور

تابع محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، أعمال رصف فرعيات منطقة عزبة سعد ، ضمن الخطة الإستثمارية بطول 2كم بتكلفة إجمالية 4 مليون و 300 ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ .