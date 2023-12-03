وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق شول طون بالوك وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها علي الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة إعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لدولتى مصر وجنوب السودان , مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مستقبلاً .

من جانبه أعرب وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان عن تقديره لجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار , متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى لجمهورية جنوب السودان بالقاهرة .

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