سيناتور أمريكي: الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي "في تسوية تفاوضية"

رأى السيناتور رون جونسون يوم الاحد أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي "في تسوية عن طريق التفاوض".

وفي مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال جونسون إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا "ليست معركة عادلة"، مستشهدًا بالأسلحة النووية الروسية.

وأضاف "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب هي التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وفي كل يوم يمر بينما تستمر هذه الحرب، يموت المزيد من الأوكرانيين، ويموت المزيد من المواطنين والجنود، ويموت المزيد من المجندين الروس. وهذا شئ سيء. لذا، كلما أسرعوا في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، كلما كان ذلك أفضل من وجهة نظري".

وقال جونسون إنه يعتقد أن روسيا لن تخسر الحرب ضد جارتها في الجنوب الشرقي، مشيرا إلى أنه "لا يحب هذا الواقع، لكنه صحيح".

وقال جونسون، الذي عمل سابقًا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيسًا للجنة الفرعية للتعاون الأمني الأوروبي والإقليمي، إنه زار أوكرانيا كثيرًا.

وأضاف أنه ليس لديه سوى التعاطف مع شعب أوكرانيا و"لا شيء سوى الازدراء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه قال إنه يعتقد أن "بوتين لن يخسر هذه الحرب".

وقال جونسون في المقابلة: "هذه الحرب يجب أن تنتهي، لن نحب النتيجة، لكن في كل يوم يمر، سنحب النتيجة أقل".

وقال جونسون إنه غير متأكد مما تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للقيام به بشأن الوضع في أوكرانيا، لكنه، مثل غيره من المشرعين الجمهوريين، يعتزم التأكد من أن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تحظى بالاهتمام من حيث التمويل أيضًا.