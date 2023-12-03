الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يفوز على برايتون 3/2 بصعوبة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى نغمة الانتصارات من جديد، بعد فترة من الغياب على حساب برايتون بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة تشيلسي وبرايتون على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة "لندن" بقيادة الحكم الدولي، كريج باوسون، بحضور ما يقرب من 40 ألف متفرج.

تقدم إنزو فرنانديز بهدف أول لصالح تشيلسي في الدقيقة 17، قبل أن يضاعف النتيجة، ليفي كولويل، في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول، استطاع اللاعب فوكوندو بونانوتي، تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح برايتون في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط تشيلسي، كونور كالاجر، في الدقيقة 45 بعد إنذار ثان عقب الأول في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حاول تشيلسي وبرايتون تسجيل هدف في مرمى كل منهما، حتى جاءت الدقيقة 65 وسجل إنزو فرنانديز هدفه الثاني من ركلة جزاء والثالث للبلوز.

وقلص الفارق لصالح برايتون مرة أخرى اللاعب جواو بيدرو، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد تشيلسي عند النقطة 19 ويصعد للمركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حين تجمد رصيد برايتون عند النقطة 22 بعد مرور 14 جولة ولم يتأثر مركزه حيث يحتل المركز الثامن قبل وبعد المباراة.