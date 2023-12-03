رئيس جامعة السويس يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد

استقبل دكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس مسئولي هيئة البريد بمنطقة السويس، اليوم الأحد، بمقر الجامعة بمدينة السلام،بحضور دكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حيث اتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وهيئة البريد المصري؛ وذلك لرغبة جامعة السويس فى فتح قنوات جديدة للتيسير على كافة منسوبى الجامعة الحصول على مختلف خدمات البريد المصرى.

وقال رئيس الجامعة أن الطرفان قد اتفقا على توفير مختلف الخدمات البريدية لمنسوبي الجامعة، ومنها قبول سداد مصروفات الطالب وقيمة اشتراك الأنشطة الطلابية والمدن الجامعية لطلاب الجامعة من خلال شبكة مكاتب البريد المصري التى تغطي كافة أنحاء الجمهورية، كذلك خدمات الحوالات البريدية، فتح حساب باسم الجامعة واستقبال الإيداعات، بالإضافة الى امكانية تحويل مرتبات العاملين بالجامعة لصرفها عن طريق مكاتب البريد، كذلك توفير خدمة توصيل شهادات الخريجين لمنسوبي الجامعة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح "حنيجل" أنه سيتم تخصيص مقر للبريد داخل الحرم الجامعي لتسليم وتسلم كافة مراسلات الجامعة والكليات وتقديم مختلف الخدمات البريدية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس والباحثين والعاملين والطلاب.

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