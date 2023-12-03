محمد حلمي يظهر داخل نادي الزمالك بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين

ظهر محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين في مقر نادي الزمالك، اليوم الأحد، وذلك بعد أن تولي مهمة رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأبيض خلفا لإسماعيل يوسف، حيث حرص حلمي على حضور مباراة الزمالك والأهلي ببطولة الجمهورية.

وأكد حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب قرر تعيين محمد حلمي رئيسًا لقطاعات الناشئين.

وأضاف السيد، بدأ بالفعل محمد حلمي مهام منصبه بشكل رسمي اليوم الأحد، وحرص على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.

وفاز فريق الزمالك مواليد 2003 على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.