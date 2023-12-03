جنون الكرة في أنفيلد.. ريمونتادا ليفربول أمام فولهام تقوده لوصافة البريمير ليج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا مثيرا على فولهام، بنتيجة 4-3، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الحالى 2023-24.

سجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول فى الدقيقة 20 من ركلة حرة مباشرة لا يستطيع حارس فولهام التصدى لها، وتعادل هارى ويلسون لاعب فولهام فى الدقيقة 24 .

وأضاف ماك أليستر لاعب ليفربول الهدف الثاني فى الدقيقة 39 ، وتعادل كيتي تيتي لاعب فولهام فى الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز بوبي ريد الهدف الثالث لفريق فولهام فى شباك نظيره ليفربول، بالدقيقة 81 من زمن المباراة.

ونجح واتارو إيندو فى تسجيل الهدف الثالث لصالح ليفربول ضد فولهام، بالدقيقة 87 من زمن المباراة، وفى الدقيقة 88، نجح ترينت ألكسندر أرنولد فى تسجيل الهدف الرابع لصالح الريدز.

رفع ليفربول رصيده الي 31 نقطة جمعها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 4 وخسارة لقاء وتسجيل 32 هدفًا وتلقى 14 هدفا، ليأتى في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقا بشكل مؤقت عن مانشستر سيتى الثالث برصيد 29 نقطة ويلتقى مع توتنهام مساء اليوم.

بينما يمتلك فولهام 15 نقطة فقط فى رصيده جمعها من 14 مباراة ليحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.