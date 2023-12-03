الزمالك يظهر بالأبيض في مواجهة سوار الغيني.. صور

يرتدى فريق الزمالك زيه الأبيض الشهير، مساء اليوم الأحد، في مواجهة فريق سوار الغيني، على استاد السلام بحضور 15 ألف مشجع، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

قميص الزمالك من ملعب السلام قبل قليل

وظهر قميص الزمالك منذ قليل في ملعب السلام استعدادا لوصول الفريق الأول بعد قليل، حيث تصل حافلة ملابس اللاعبين مع عمال غرف الملابس قبل وصول الفريق للملعب بوقت كافي.

ويمتلك فريق الزمالك 3 نقاط في مجموعته الثانية من الفوز على حساب فريق أبوسليم الليبي بالجولة الأولي .

قميص الزمالك من ملعب السلام قبل قليل

ويغيب عن الزمالك اليوم، حسام عبدالمجيد، ومحمود الونش وعبدالله جمعة ومصطفي شلبي للإصابة، بينما سيستمر غياب الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري نظرا لإيقافهم من قبل إدارة الزمالك بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الفريق أمام زد بالدوري.

من المقرر أن يخوض الزمالك لقاء اليوم بقائمة من اللاعبين تضم: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.