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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اتصالات: التحول الرقمي يحتاج بنية تحتية وتكلفة لتقديم الخدمة بشكل مناسب

عمر المصري، خبير
عمر المصري، خبير هندسة الاتصالات
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قال عمر المصري، خبير هندسة الاتصالات، إن التحول الرقمي يعد إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية مصر، حيث تعمل الدولة على ترسيخ وتسخير التكنولوجيا من أجل تحقيق المستهدفات البيئية والاقتصادية، ودعم الجهود الوطنية الخاصة بالتنمية.

وأضاف “المصري”، في مداخلة هاتفية لقناة “النهار”، أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية التحول الرقمي لتتبنى مسارًا علميًا وعمليًا نحو تحويل الخدمات الحكومية والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام رقمي دون تدخل عنصر بشري لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع.

وأكد أن التحول الرقمي يحتاج بنية تحتية وتكلفة لتقديم الخدمة بشكل مناسب؛ وهو ما يُشجع العملاء لربطهم بالشبكة الرقمية.

التحول الرقمي استراتيجية مصر الجهود الوطنية الخاصة بالتنمية