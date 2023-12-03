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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز إطسا 

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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نفذت اليوم الأحد، حملة مكبرة برئاسة محمد أبو القاسم نائب رئيس مركز إطسا وبتأمين من مديرية أمن الفيوم ومركز شرطة اطسا وبحضور رؤساء الوحدات المحلية وفرق العمل لازالة التعديات الواقعة. 

تمكنت الحملة من إزالة عدد١١ حالة تعدى على الأرض الزراعية بالبناء المخالف  بمساحة اجمالية ١٦٤٥ م على النحو التالي: إزالة عدد ٦ حالات بدائره الوحده  المحليه بمنيه الحيط بمساحة ٧٢٠ متز تقريبا  وازاله حالتين خارج الحيز بجردو علي مساحه ١٨٥ متر تقرييا بالوحده المحليه بجردو. 

وكما تم إزالة فورية لعدد ٣ حالات اسوار علي مساحه حوالي ٧٤٠ م  زمام م فيصل ع ابو راشد، كما تم فك شدة خشبيه لعمدان الدور الثاني علوى بعزبة شوفي التابعه لقريه رحمي مطول. 

واكد "شاكر" ان حملات إزالة التعديات مستمرة وسوف يتم التصدي بكل قوة وحزم لكافة التعديات والمخالفات، وجاء ذلك في إطار جهود الدولة للتصدي بكل قوة ووقف التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتحت إشراف أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا. 

إزالة 11 حالة تعد بالبناء البناء على الأراضي الزراعية بإطسا محافظة الفيوم الفيوم