أمير قطر يوجه بعلاج 1500 جريح وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن قطر ستتكفل بنقل الجرحى ومرافقيهم تمهيدا للعلاج في المستشفيات المحددة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي امتدادا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لاسيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.