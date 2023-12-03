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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"مسام": نزع 758 لغما في اليمن خلال أسبوع

الألغام
الألغام
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أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، نزع 758 لغما أرضيا وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الماضي.
وذكر المشروع - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن الفرق الميدانية أزالت الأسبوع الماضي 758 لغمًا أرضيًا وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، منها 600 ذخيرة غير منفجرة و115 لغمًا مضادًا للدبابات، و22 آخر مضاد للأفراد، و21 عبوة ناسفة.
وأشار إلى أن فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع قامت بتطهير 269،487 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية الأسبوع الماضي.
ونقل البيان عن مدير المشروع أسامة القصيبي، القول إن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع نهاية يونيو 2018م وحتى الأول من ديسمبر الجاري 423.794 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

نزع الألغام اليمن مسام نزع 758 لغما