الإمارات والأمم المتحدة تبحثان التحرك الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة وعلى نطاق واسع ورفض تهجيرهم القسري.

كما استعرضا - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف "كوب28" بمدينة إكسبو دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة والعمل على إيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها.

وناقش الشيخ محمد بن زايد وأنطونيو جوتيريش، علاقات التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات دعم السلام في العالم والعمل المناخي والتنمية المستدامة، إلى جانب العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر وأهميته المؤتمر في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة تحدي التغير المناخي بما يصب في مصلحة البشرية والأجيال المقبلة.

وأشاد جوتيريش بمبادرة الشيخ محمد بن زايد بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم الذي يستهدف سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.