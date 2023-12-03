هانيا الحمامي تفوز ببطولة هونج كونج للإسكواش للمرة الثانية على التوالي

توجت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، للسنة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على الأمريكية أماندا صبحي، لتحقق "الحمامي" ثاني ألقابها هذا الموسم، وتواصل تقديم عروض قوية في كبرى البطولات المحلية والدولية.

أعربت بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي، عن سعادتها لتحقيق ثاني ألقابها هذا الموسم بعد فوزها ببطولتي قطر وهونج كونج للإسكواش، مما يمثل حافزًا لتقديم أداءً متميزًا بكبرى البطولات خلال الموسم الحالي.

واختتمت اليوم الأحد، بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، وشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من مصر ، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.