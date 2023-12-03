على مزمار بلدي وأغاني وطنية.. المصريون يحتفلون بالانتخابات الرئاسية في القنصلية بدبي

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، توافد المواطنين المصريين المقيمين في دبي للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وشارك عدد كبير من المواطنين المقيمين في دبي التفاعل مع "المزمار البلدي" أثناء الإدلاء بصوتهم، كما احتفلوا بمشاركتهم في الانتخابات على الأغاني الوطنية.

وفتحت سفارة مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وكانت السفارة المصرية في دبي عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».