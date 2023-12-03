هالاند يقود هجوم السيتي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي ضد توتنهام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل السيتي.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام، في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي

مانشستر سيتي ضد توتنهام

ويدخل فريق مانشستر سيتي، مباراة اليوم أمام فريق توتنهام هوتسبير، وهو متسلحًا بجميع أسلحته من أجل قنص الضيوف، وذلك من أجل مواصلة الضغط على أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 29 نقطة بفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة أرسنال، وذلك بواقع 9 انتصارات وتعادلين وتلقى الهزيمة في مباراتين.

ويبدا السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول - جون ستونز - كايل ووكر.

خط الوسط: رودري - بيرنانردو سيلفا - جيريمي دوكو.

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إيرلنج هالاند.