الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لتوتنهام أمام مانشستر سيتي

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2023.

وستنطلق أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: اودوغِي - بن ديفيز- إيميرسون - بورو.

خط الوسط: بيسوما - لوسيلسو- خيل.

خط الهجوم: جونسون - سون - كولوسيفسكِي

