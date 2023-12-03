الثلاثاء.. منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش المجموعة القصصية "سوء تفاهم"

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "سوء تفاهم" للقاص فهمي عبدالسلام، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش المجموعة القصصية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، ويدير الندوة القاص هاني منسي.

صدرت مجموعة "سوء تفاهم" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتأتي بعد عدد من الكتب الفكرية والإبداعية للكاتب للدكتور فهمي عبدالسلام، من بينها: "حجرة الفئران"، و"مذكرات الغرفة ٨"، و"الرواية في زمن مضطرب".